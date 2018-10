Blitz dei ladri all'asilo Fiocco di Neve: rubati un tablet e generi alimentari

I ladri sono entrati all'interno dell'edificio e sono riusciti a rubare un tablet ed alcuni generi alimentari. Poi se ne sono andati, indisturbati. L'ennesimo furto ai danni di una struttura scolastica, in questo caso l'asilo Il Fiocco di Neve, è avvenuto in una delle notti tra il 5 e l'8 ottobre, quando l'edificio è rimasto chiuso. Quando il personale è entrato la mattina dell'8 ottobre si è accorto del furto: mancava un tablet ed alcuni generi alimentari. Alcuni locali, come gli spogliatoi e la cucina, era stati messi a soqquadro ma non c'erano segni di scasso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma, che hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.