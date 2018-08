Blitz dei ladri in due appartamenti di via Newton: rubati gioielli e materiale hi-tech

I ladri hanno visitato due appartamenti di stradello Mozzani, una trasversale di via Newton e di via Emilio Lepido, svaligando due abitazioni, che si trovano al quinto ed al sesto piano. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi mentre i proprietari erano in vacanza. Nel primo appartamento i malviventi hanno rubato oggetti in oro ed in argento, oltre a telecamere, macchine fotografiche, un impianto audio, un televisore e la playstation. I ladri non hanno lasciato in casa nemmeno la televisione. Resta da capire da dove siano entrati: sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'identità dei malviventi.