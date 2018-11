Blitz dei ladri in un'abitazione di viale Tanara, rubati gioielli e un'auto: bottino di migliaia di euro

Hanno passato al setaccio tutta l'abitazione, guardando in ogni angolo alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. I banditi che l'altra sera sono entrati all'interno di una casa di viale Tanara se ne sono andati con un cospicuo bottino: oltre ai gioielli anche l'automobile che era parcheggiata in cortile. I ladri infatti hanno trovato anche le chiavi del veicolo e le hanno prese, andandosene con il mezzo. I proprietari in quel momento erano fuori e al loro rientro si sono accorti che l'appartamento era stato messo a soqquadro, hanno chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati sul posto ed hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del furto.