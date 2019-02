Blitz dei ladri in una tipografia di via Mantova: rubati 1.000 euro

Sono entrati dall'ingresso principale ed hanno puntato subito all'ufficio e alla cassa. Blitz notturno dei ladri all'interno di una tipografia di via Mantova, che è stata colpita da un gruppo di malviventi nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo aver forzato il portone sono entrati e sono riusciti ad arrivare nella zona degli uffici. Presi i soldi in contanti sono scappati, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia per effettuare un sopralluogo: le indagini per individuare i responsabili sono in corso.