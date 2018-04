Blitz dei ladri sabato sera in via Callani: rubati 4.500 euro di gioielli

Blitz di una banda di ladri all'interno di due appartamenti del quartiere Lubiana, vicino a via Emilia Est. Il primo obiettivo dei ladri è stato un appartamento di via Platone. I malviventi sono entrati dopo aver forzato la porta d'ingresso ed una finestra: a quel punto però l'allarme perimetrale dell'abitazione è scattato e sul posto si è precipitata un'auto dell'Ivri e una Volante della polizia. I ladri sono riusciti a scappare e prima di farlo hanno rubato una mazzetta di soldi da circa 300 euro. Il secondo colpo, ben più fruttuoso, è stato messo a segno in via Callani: i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati in un appartamento mentre i proprietari erano fuori. In questo caso hanno rubato una sacca piena di gioielli, per un valore di circa 4.500 euro. Le indagini sono in corso per cercare di identificare i ladri che, molto probabilmente, erano gli stessi.