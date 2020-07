Blitz dei Nas di Parma in un'azienda agricola: sequestrati 126 ovini

I Carabinieri del Nas di Parma, in collaborazione con i colleghi della stazione di Brescello e personale del servizio veterinario dell'Ausl, nella mattinata di ieri hanno eseguito un'ispezione presso un'azienda agricola di Brescello. Hanno rinvenuto complessivamente 126 capi ovini tenuti in spregio a un'ordinanza comunale del 2018 che ne vieta l'allevamento e il pascolo a causa di un focolaio di brucellosi. Gli animali, quindi, sono stati sottoposti a sequestro cautelativo sanitario, in attesa di essere sottoposti alle relative analisi sulla malattie trasmissibili, da parte dell'Ausl. Al termine degli accertamenti, il titolare dell'azienda agricola è stato quindi segnalato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. (Adnkronos)

