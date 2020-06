Blitz dei poliziotti in Oltretorrente: il cane Irvin fiuta marijuana e hashish tra i borghi del quartiere

Continuano i controlli della polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri di Parma. Nel corso della settimana appena trascorsa sono state impegnate, in totale, 12 pattuglie in tre giornate: l'operazione è stata coordinata dalle Volanti e ha visto la partecipazione del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di un'unità cinofila proveniente da Bologna. Grazie al fiuto del cane antidroga Irvin i poliziotti hanno passato al setaccio le strade e i borghi dell'Oltretorrente - in particolare strada Imbriani e borgo Poi - oltre ad alcune zone dell'Oltretorrente e ad alcuni parchi cittadini. Sono stati sequestrati in totale 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana. Nel corso dell'operazione sono state anche identificate 300 persone e 50 veicoli: sono stati controllati 25 locali, tutti in regola con le norme anticontagio da Covid-19. Ci sono state anche tre denunce: una persona in quanto inottemperante al foglio di via da Parma, una per rifiuto delle generalità e una per un furto su un'auto.

