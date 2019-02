Blitz dei Rac di Parma, sequestrati 100 mila litri di vino: una denuncia

Il 2019 inizia all’insegna della “Campagna di Controllo del Vino” dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. Gli accertamenti presso aziende e punti vendita del settore sono stati effettuati sul territorio nazionale, dai 5 Reparti CC Tutela Agroalimentare (RAC) di Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina. L’attività ispettiva ha previsto il controllo di 61 aziende mentre una persona denunciata per frode in commercio (art.515 c.p.) e 4.104 litri di vino sono stati sottoposti a sequestro penale; - 50.376 litri di vino e 850 litri di mosto sottoposti a sequestro amministrativo; 37 sanzioni amministrative elevate per un importo totale di euro 55.803; 22 diffide irrogate per irregolarità accertate. Il totale del prodotto sequestrato ammonta a 109.810 litri, pari ad un valore di mercato complessivo di euro 246.040.

Le sanzioni ed i sequestri di natura amministrativa hanno, invece, evidenziato irregolarità per la mancata tracciabilità; la mancanza di etichettatura e presentazione; l’inosservanza degli obblighi in materia di registrazione dei prodotti ad uso enologico e le pratiche leali di informazione al consumatore.

L’ attività preventiva, iniziata lo scorso dicembre, finalizzata a garantire una maggiore sicurezza nel comparto del vino, finora ha condotto al sequestro di circa 450.000 litri di prodotti vinosi e liquori, per un valore commerciale pari a oltre 520.000 euro, contestando sanzioni per oltre 310.000 euro.