Blitz della Finanza: Buddy e Dania fiutano la cocaina, fermato pusher: sequestrati 50 grammi di droga

Controllo del territorio allo scopo di fermare il traffico di sostanze stupefacenti in città ed assicurare alla giustizia i pusher, che, in varie zone della città, vendono droga di ogni tipo anche a clienti giovani e giovanissimi. E' questo l'intento dei finanzieri di Parma che hanno effettuato un blitz in varie zone della città, in collaborazione con le unità cinofile del gruppo della Fiamme Gialle di Piacenza: i controlli sono stati effettuati in centro storico, in stazione e nelle principali direttrici di accesso alla città. Tra cocaina, marijuana e hashish i finanzieri hanno sequestrato 50 grammi di droga. Un pusher è stato fermato nei pressi della stazione, in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa: aveva con sè cocaina già suddivisa in dosi per lo spaccio. Sono stati i cani ad individuare la droga che il giovane aveva nascosto con cura: è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I controlli si sono estesi anche al parco ex Eridania. dove i cani 'Buddy' e 'Dania' hanno trovato altre dosi di droga, nascoste nel terreno.