Blitz della Municipale: due locali chiusi per scarse condizioni igieniche

Blitz della Municipale nella mattinata di lunedì 21 maggio all'interno di due locali di Parma. Gli agenti, che hanno agito insieme al servizio Sian, hanno effettuato un sopralluogo verificando la presenza di alcune anomalie. In particolare l'attività di indagine ha permesso di verificare le condizioni igieniche, giudicate non accettabili. In conseguenza di questi elementi è stata disposta la chiusura dei due locali commerciali.

