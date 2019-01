Blitz della polizia contro l'immigrazione irregolare: tre espulsioni

Nel corso del fine settimana appena trascorso i poliziotti della Questura di Parma hanno continuato nelle attività di controllo del territorio, finalizzate al contrasto dell'immigrazione irregolare e all'identificazione di persone straniere pericolose sul territorio locale, con precedenti penali. In quest'ottica sono state portate a termine tre espulsioni: un nigeriano di 22 anni, con precendeti per spaccio di sostanze stupefacenti, pluripregiudicato e già gravato da un ordine di espulsione della Questura di Varese è stato nuovamente espulso dal Questore di Parma. Un secondo cittadino nigeriano di 22 anni, sempre con precedenti per spaccio di droga, è stato espulso dalla Questura di Parma: è stato raggiunto infatti da un ordine a lasciare il territorio nazionale. Un cittadino albanese di 23 anni, particolarmente pericoloso per i suoi precedenti penali, è stato accompagnato direttamente alla frontiera aerea di Malpensa, dove è stato imbarcato su un aereo per il rimpatrio forzato.