Blitz della polizia contro lo spaccio: sequestrati 49 grammi di marijuana e 8 di hashish

Continuano i controlli antidroga nei luoghi più caldi delo spaccio cittadino. Nella giornata di ieri, 28 aprile, ia Polizia di Stato ha effettuato alcuni servizi nelle strade del centro di Parma finalizzati a prevenire e contrastare i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei centri urbani e nei luoghi di aggregazione giovanile. Ai controlli, coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Parma, hanno preso parte: il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia, personale del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Bologna e Personale della Polizia Municipale di Parma. I controlli si sono concentrati nelle aree urbane, oggetto di segnalazioni tramite esposti da parte dei cittadini, quali Viale Vittoria, Via dei Mille, le aree verdi dei Parchi (Parco del Naviglio), la Stazione Ferroviaria di Parma e zone limitrofe, nonché, nelle strade del centro cittadino, quali via Cavour, Piazza Garibaldi, via Mazzini. Nel corso dei controlli sono state identificate 12 persone, controllati 5 veicoli e sequestrati 49 grammi di marijuana e 8,5 grammi di hashish.