Blitz della polizia Locale: passati al setaccio i locali pubblici del centro storico

La vivibilità e fruibilità del Centro Storico è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale di Parma. Alla Polizia Locale è affidato il ruolo di vigilare sulle attività che, se non svolte in maniera rispettosa della normativa posta a tutela della civile convivenza, arrecano, inevitabilmente, disturbo e disagio ai residenti ed alle attività turistico ricettive.

Dalla fine di settembre ad oggi le aree di borgo del Gallo e borgo Angelo Mazza sono state sottoposte, in ore diurne, serali e notturne ad assidua attività di monitoraggio da parte dei reparti dedicati al commercio ed alla viabilità della Polizia Locale.

In particolare dal controllo dei locali si sono registrate l'attuazione di sanzioni in materia di diffusione sonora nei locali in modo non consentito, di somministrazione di bevande alcoliche in orari non consentiti o in modalità non regolari, come ad esempio l'asporto in bottiglia di vetro e vendita di bevande contestualmente alla produzione per le attività artigianali.

A fronte dei ripetuti accertamenti di violazione la Polizia Locale ha inoltrato all’ufficio attività economiche del Comune di Parma, le segnalazione per procedere all’adozione di ulteriori provvedimenti.