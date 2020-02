Blitz della polizia: passati al setaccio i locali pubblici del centro storico

Nel corso della settimana appena trascorsa i poliziotti della Questura di Parma hanno effettuato diversi controlli e si sono concentrati, in particolar modo, sui centri scommesse e su alcuni locali pubblici del centro cittadino, per identificare i clienti e verificare che non ci fossero persone pregiudicate all'interno degli esercizi commerciali. Sono stati passati al setaccio alcuni centri scommesse, oltre a diversi locali serali. I controlli si sono svolti nell'ambito di un'operazione di controllo straordinario del territorio che ha visto la presenza di tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di una pattuglia della polizia Municipale, in affiancamento a quelle della polizia di Stato. Oltre al controllo dei locali sono stati setacciati anche i luoghi caldi dello spaccio a Parma. Numerosi cittadini stranieri sono stati controllati: due persone con il foglio di via sono state identificate e denunciate.