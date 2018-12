Blitz della polizia: quartieri al setaccio contro i furti e l'immigrazione irregolare

Controlli straordinari del territorio da parte delle Volanti della Questura di Parma. Continua l'azione di contrasto dei furti in appartamento e dell'immigrazione irregolare sul nostro territorio. Nella giornata di lunedì infatti i poliziotti di Parma, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e agli agenti della Municipale, hanno scandagliato i vari quartieri della città, per cercare di garantire la sicurezza dei cittadini. Nel corso dei controlli sono state identificate 90 persone e sono stati controllati 46 veicoli. Le finalità dell'azione di prevenzione sono state di diverso tipo, dal contrasto ai furti in abitazione alla ricerca di persone straniere particolarmente pericolosi, ovvero con precedenti penali. E' stato fermato un cittadino nigeriano con precedenti per reati contro il patrimonio, irregolare sul territorio nazionale. Le pratiche per l'espulsione sono in corso: oggi 12 dicembre il provvedimento verrà eseguito.