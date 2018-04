Blitz delle Iene in Comune, Pizzarotti: "Ho svelato le ricette del nuovo Governo"

"Le ricette del nuovo Governo in via di definizione le ho svelate alle Iene". Il sindaco Federico Pizzarotti lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, continuando lo scherzo dopo il Pesce d'Aprile del giorno di Pasqua. Il primo aprile infatti aveva scritto di avere ricevuto una mail da Salvini e Di Maio che lo invitavano a formare il nuovo Governo dicendo però di aver rifiutato perché sua moglie non era d'accordo. Oggi il primo cittadino ha pubblicato il link al servizio realizzato dalle Iene dove parla, in modo semiserio, delle sue proposte per un futuro Governo.