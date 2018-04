Blitz delle scuole a Fidenza: studentessa 18enne trovata con 24 grammi di hashish

Nella giornata di ieri, 6 aprile, i carabinieri di Fidenza, insieme ad un'unità cinofila arrivata da Bologna, hanno effettuato alcuni controlli antidroga all'interno degli istituti superiori della città. Il cane Ronnie, in forza ai militari cinofili, ha perlustrato le aule ed i cortili delle varie scuole e, in un primo momento, sembrava che le sue ricerche avessero dato esito negativo. I carabinieri sono entrati nelle aule e nei bagni degli istituti scolastici. Poco dopo nel cortile qualcuno ha gettato 4 grammi di hashish. Durante il controllo in un'altra scuola, sempre di Fidenza, però il cane antidroga ha fiutato l'hashish: nell'auto di una studentessa 18enne sono stati infatti trovati 24 grammi di hashish. La ragazza, che è stata perquisita da una vigilessa della Polizia Locale, è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio.