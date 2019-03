Blitz di polizia e Municipale sotto al ponte Europa e nei luoghi di bivacco

Blitz dei poliziotti nella mattinata di oggi, venerdì 1° marzo, in alcune aree in cui i senzatetto e le persone senza casa si riparano in luoghi di fortuna. Il primo intervento è stato effettuato sotto il ponte Europa, dove spesso si trovano bivacchi e giacigli improvvisati. Una pattuglia di poliziotti delle Volanti, insieme a tre pattuglie della polizia Municipale hanna scandagliato la zona ed hanno identificato un ivoriano in regola sul territorio nazionale, denunciato in passato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Municipale hanno fatto rimuovere i rifiuti presenti: mobili e altri suppellettili. I controlli sono proseguiti nei campi dietro allo stabilimento della Bormioli, dove sono stati trovati segni di bivacco, così come sotto il ponte della ferrovia.