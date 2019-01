Blitz dopo la segnalazione dei cittadini, i pusher scappano da piazzale Santa Croce: sequestrata coca e 'erba'

Continuano i controlli della polizia nei vari quartieri della città per contrastare lo spacco di sostanze stupefacenti, così come la collaborazione con i vari Comitati di quartiere. Nella serata di ieri, verso le ore 21, i poliziotti delle Volanti sono stati chiamati dal presidente del Ccv del quartiere Pablo che ha segnalato la presenza di una decina di spacciatori in piazzale Santa Croce. I poliziotti sono arrivati sul posto in pochi minuti: i giovani stranieri presenti sono scappati in direzione via d'Azeglio. Gli agenti si sono messi all'inseguimento dei pusher, che sono scappati lungo i vicoletti laterali. In vicolo Grossardi i poliziotti hanno recuperato alcuni involucri con la droga all'interno di intercapedini all'interno del muro, di fianco ad un'abitazione.