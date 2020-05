Blitz in centro contro gli assembramenti durante la movida: chiuso un locale di via Palermo

Sono proseguiti anche nel fine settimana i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19 per quanto riguarda i locali pubblici che, a partire dal 18 maggio, hanno riaperto anche a Parma e provincia. L'operazione è partita venerdì durante l'ora dell'aperitivo ed è proseguita anche sabato fino a tarda serata. Sono state impiegate 70 pattuglie tra polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Nel corso dei due giorni sono state controllate 334 persone e 244 esercizi pubblici. Un locale di via Palermo è stato sanzionato e chiuso per il mancato rispetto delle misure di sicurezza, stabilite dai protocolli. Un secondo locale in centro storico è stato sanzionato ma non è stato chiuso.

