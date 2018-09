Blitz in piazzale Lubiana: arrestato 37enne latitante condannato per violenza sessuale e rapina

Un latitante di 37 anni, ricercato in ambito internazionale per un mandato di cattura emesso nei suoi confronti per una condanna a 5 anni e 6 mesi per violenza sessuale e rapina, è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Parma. Il blitz è avvenuto in piazzale Lubiana: dopo giorni di ricerche e pedinamenti i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo e si sono messi sulle sue tracce. Gli agenti hanno bloccato l'uomo, un 37enne identificato in G.I, poco prima che entrasse all'interno di un ristorante. Dopo la fotosegnalazione l'uomo è stato arrestato, in esecuzione del mandato di cattura internazionale. Nel corso della perquisizione il 37enne è stato trovato in possesso della chiave di un'Audi. I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, sono tornati nel quartiere Lubiana ed hanno verificato che quella chiave apriva e metteva in moto un'Audi A4 nera, rubata da un concessionario di Parma. Dentro l'auto, inoltre, sono stati trovati un piede di porco ed un grosso cacciavite, probabilmente utilizzati come arnesi da scasso. Per il 37enne sono scattate due ulteriori denunce per ricettazione e per porto di oggetti atti ad offendere.