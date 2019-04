Blitz in un prosciuttificio: sequestrati 24 'Prosciutti di Parma Dop' irregolari

Nell’ultimo mese, sono continuati su tutto il territorio nazionale i controlli dei Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.) nel settore dei prodotti ad indicazione geografica certificati D.O.P. e I.G.P.. In provincia di Parma sono stati sequestrati 24 prosciutti, per un peso complessivo di 300 chili, presso un prosciuttificio. Sono infatti state riscontrate alcune violazioni al disciplinare di produzione del Prosciutto di Parma Dop, poichè nei documenti non era riportata la data di nascita dei suini utilizzati. Sono state elevate sanzioni amministrative per 21 mila euro.

Il Reparto CC tutela Agroalimentare di Parma ha sequestrato in via amministrativa In provincia di Trento e Bolzano, presso aziende produttrici e punti vendita, 1.453 kg di prodotti carnei a base di Speck, per un valore di mercato di 13.600 euro, poiché evocavano indebitamente l’indicazione Geografica protetta “Speck Alto Adige I.G.P.".

Il Reparto CC Tutela Agroalimentare di Torino, nelle provincie di La Spezia e Pavia, ha accertato presso diversi esercizi commerciali (panifici, pizzerie e ristoranti) numerose violazioni al disciplinare di produzione della “Focaccia di Recco col formaggio I.G.P.”, elevando sanzioni amministrative a carico dei rispettivi titolari per complessivi 28.000 euro.