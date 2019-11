Blitz nei locali pubblici, passati al setaccio i negozi etnici: sequestro di alimenti e scarsa igiene

Proseguono i controlli nei locali pubblici, effettuati dai poliziotti della Questura di Parma, in collaborazione con la polizia Locale e l'Ausl. Nella serata e nella nottata di ieri, venerdì 22 novembre, infatti sono stati effettuati alcuni blitz all'interno di alcuni negozi etnici, anche seguendo le segnalazioni di alcuni cittadini. I controlli, disposti dal Questore, sono stati messi in atto anche con il personale della Divisione Polizia Amministrativa e con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. In via Raffaello è stato controllato un market etnico: all'interno sono stati identificati alcuni cittadini stranieri con precedenti penali. Uno di loro, irregolare sul territorio italiano e particolarmente pericoloso, è stato sottoposto ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il locale è stato sanzionato per la mancata esposizione dei prezzi con una multa di oltre mille euro: gli addetti dell'Asl invece hanno sequestrato alcuni alimenti per mancanza di tracciabilità e per lo stato di cattiva conservazione. All'interno di un locale di via Milano le condizioni igieniche erano precarie: al titolare è stata comminata una multa di mille euro.