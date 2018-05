Blitz nel 'covo' dei pusher in via Palermo, 37enne in manette: riforniva i 'cavallini' del San Leonardo

I carabinieri di Parma hanno bloccato un grosso giro di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina, nel quartiere San Leonardo, colpendo al cuore del traffico. L'arresto, che è stato effettuato ieri 29 maggio dai carabinieri della Stazione Oltretorrente, non riguarda qualche piccolo pusher, sorpreso in strada con piccole quantità di droga o fermato nell'atto di cedere una dose ad in cliente. Il 37enne fermato ed arrestato dagli uomini dell'Arma e che ora si trova in carcere in attesa del processo, è in alto nella scala gerarchica dello spaccio in quartiere: il pusher infatti comandava un esercito di 'cavallini', gli stessi che girano in bicicletta in via Venezia, in via Trento e in via San Leonardo.

Gli spacciatori infatti si rifornivano da lui all'interno di un'abitazione di via Palermo, 44 che era diventata un vero e proprio 'covo' per i cavallini che, secondo quanto ricostruito dai militari, in quella casa prendevano la droga ed i cellulari usati per tenere i contatti con i clienti. I militari, dopo aver effettuato alcuni servizi di osservazione, hanno deciso di intervenire, cercando di fermare uno dei 'cavallini', subito dopo che era uscito dalla casa. Il pusher è riuscito a scappare ma i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione: all'interno il 37enne che si è rifugiato in cucina con in mano una confezione della Nestlè piena di spezie. Il suo intento era di utilizzare le spezie per cercare di confondere i cani antidroga. Dopo aver sfondato la porta i militari lo hanno bloccato ed arrestato: all'interno della confezione c'erano 4 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina. In casa anche 17 cellulari, destinati ai pusher e più di 600 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Tutto il materiale, compreso un bilancino di precisione, è stato sequestrato.

Gallery