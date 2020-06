Blitz nel fine settimana contro gli assembramenti: chiuso un locale di via d'Azeglio

Nel corso del fine settimana si sono svolti numerosi controlli, messi in atto da polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale per verificare il rispetto delle normative anticontagio da coronavirus. Il centro storico di Parma è stato setacciato dalle forze dell'ordine che hanno effettuato i controlli nei confronti di numerosi locali pubblici allo scopo di avitare assembramenti di persone. Sono state identificate 245 persone e 61 locali. Nella serata di sabato la polizia e la polizia Locale hanno chiuso temporaneamente il bar La Suerte di via d'Azeglio, per il mancato rispetto delle norme e dopo aver verificato un consistente assembramento all'ingresso. Per il titolare è scattata una sanzione di 400 euro e la chiusura per cinque giorni.

