Blitz nella notte a Lesignano: tentato di incendiare il Centro Cinofilo

Hanno tentato di assaltare, per ben dieci volte, il Centro Cinofilo Olimpic Dog Village di Lesignano dè Bagni. Ignoti, approfittando dell'oscurità, si sono introdotti all'interno della struttura, dopo aver scavalcato la recinzione, ed hanno provato a dare fuoco alla rete, in più punti, almeno dieci. Non è la prima volta che il Centro è preso di mira: già altre due volte alcune persone, non ancora identificate, avevano cercato di danneggiare la rete di recinzione mentre in un altro caso avevano lanciato del filo spinato nella zona in cui i cani bevono. L'episodio dell'altra notte è stato denunciato ai carabinieri di Lesignano, che stanno portando avanti le indagini per cercare di identificare i responsabili. Le fiamme non si sono propagate all'interno della struttura: di fianco ci sono alcune case e nell'area immediatamente circostante alcuni campi.