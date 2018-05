Assalto notturno a Mercatone Uno: rubata la cassaforte

Blitz notturno dei ladri al Mercatone Uno di via Mantova nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 maggio. Il raid è scattato durante le ore notturne: secondo le prime informazioni i ladri avrebbero forzato una finestra e sarebbero poi entrati all' interno dell'edificio. I banditi sono riusciti a portarsi via la cassaforte. Sul posto le forze dell'ordine per un sopralluogo: nella mattinata di sabato il negozio è rimasto chiuso. Non è ancora stata fatta la stima dei danni: il bottino dei malviventi è comunque ingente.