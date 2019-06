Bloccati al casello con quasi un chilo di hashish: due arresti

Sono stati fermati a bordo di un'auto mentre percorrevano l'A21 e stavano tornando dal milanese dove, con ogni probabilità, si erano appena riforniti di droga. I carabinieri di Bobbio li hanno bloccati al casello di Castelsangiovanni: un 41enne di Fontanellato e un 33enne di Fidenza sono stati arrestati dai militari perchè nella loro auto sono stati trovati più di 700 grammi di hashish, suddivisi in panetti, oltre a 2 grammi di cocaina, 4 grammi di eroina. I due spacciatori rifornivano le piazze di spaccio di Fidenza e Parma. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Emilio Pisante e i due sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nell'abitazione di uno hanno trovato altri due panetti di "fumo" da un etto ciascuno, nell'appartamento dell'altro materiale per il confezionamento. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari: uno è agli arresti domiciliari, l’altro è libero.