Bloccato in stazione con 55 grammi di eroina: 46enne in manette

Hanno deciso di controllarlo per il suo atteggimento sospetto, che poteva far pensare al fatto che avesse qualcosa da nascondere: il 46enne che ieri sera, verso le ore 21, è uscito dalla stazione e si stava per dirigere verso il centro di Parma infatti è uscito, si è guardato intorno più volte per controllare che non ci fosse nessuno e poi si è rimesso a camminare. I militari del Reparto operativo - Nucleo investigativo, che si trovavano in zona per effettuare alcuni controlli proprio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che, come si sa, in quel piazzale, è molto fluente, hanno assistito alla scena ed hanno deciso di fermarlo. L'uomo, che non ha opposto resistenza, è stato condotto in Caserma, dove i militari, dopo la perquisizione, hanno trovato addosso alla persona fermata 55 grammi di eroina del tipo borwn sugar e 10 grammi di hashish. Il valore della droga sequestrata, sul mercato al dettaglio, è di circa 2 mila euro. Il 46enne è stato arrestato ed è stato trasportato nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà la mattina di oggi, 27 febbraio. L'accusa nei suoi confronti è detenzione di sostanze stupefacenti.