Bloccato in via Mazzini con la droga: 23enne arrestato dai carabinieri

Lo hanno bloccato con la droga in via Mazzini mentre si trovava in strada, in pieno centro storico a Parma. Un giovane 23enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo e dagli agenti della polizia Municipla, che stavano effettuando alcuni controlli antidroga in centro. Il ragazzo infatti è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di 130 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il 23enne è stato portato agli arresti domiciliari. Dopo il processo per direttissima è stato condannato a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa. La pena è stata sospesa.