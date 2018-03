Bocconi sospetti in via Amendola: zona segnalata dalla Municipale

Gli agenti della Polizia Municipale di Parma, durante un'attività di perlustrazione dell'area, hanno trovato in via Amendola, alcune sostanze sospette, che potrebbero essere velenose. I Vigili Urbani, per precauzione, hanno reso visibile l'area, mettendo anche dei cartelli diretti ai proprietari dei cani: l'invito è a mettere la museruola ai propri animali per evitare che vengano a contatto con sostanze tossiche. E' l'ennesimo caso di bocconi avvelenati trovati nei parchi e nelle strade cittadine.