Bomba a mano in un'abitazione di Varano dè Melegari: intervento degli artificieri

Una bomba a mano in una cantina di un’abitazione di Varano dè Melegari: questa la scoperta fatta dai carabinieri di Fornovo Taro. I militari sono intervenuti in un’abitazione in quanto era stata segnalata, da un cittadino intento a fare delle pulizie in una cantina, la presenza di un presunto residuato bellico. Sul posto i militari hanno immediatamente messo in sicurezza la zona e successivamente allertato i Carabinieri Artificieri di Bologna. Gli specializzati, dopo un’attenta analisi, hanno stabilito che si trattava di un perfetto “simulacro”, quindi inoffensivo, di una bomba a mano modello MK2, tipo ananas, della seconda guerra mondiale. Per fortuna quindi non sono state rese necessarie le procedure di disinnesco e i Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno provveduto ad acquisire il simulacro per la successiva distruzione.