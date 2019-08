Bomba d'acqua a Parma e provincia: rami caduti, allagamenti e disagi al traffico

Il maltempo si è abbattutto nella serata di ieri, sabato 24 agosto, su Parma e provincia. Una bomba d'acqua ha colpito la nostra città e molti comuni della provincia. Le piogge intense, in città, sono iniziate poco prima delle ore 22, ed hanno provocato alcuni allagamenti mentre il forte vento ha reso difficile la situazione della circolazione stradale, anche per la caduta di alcuni rami. I Vigili del Fuoco hanno realizzato diversi interventi, sia per quanto riguarda gli allagamenti, sia per i rami pericolanti. La situazione è tornata alla normalità già nel corso della nottata.