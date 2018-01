"Venite, c'è una bomba a mano in viale Rustici"

"Venire, c'è una bomba a mano in viale Rustici". Iniziava così la telefonata che l'altra sera un passante ha fatto al 113. L'uomo, che stava passando in viale Rustici ha visto a terra quella che sembrava una vera bomba a mano ed ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine, preoccupato che quell'ordigno potesse esplodere. "E' un ananas" ha aggiunto. Sul posto sono arrivati i poliziotti e i carabinieri del Radiomobile per verificare la segnalazione: l'uomo ha accolto le forze dell'ordine indicando, a terra, la presunta bomba a mano. Polizia e carabinieri hanno preallertato gli artificieri che, in questi casi, arrivano nel luogo del ritrovamento per verificare la situazione e far brillare l'ordigno. L'altra sera ciò non è avveuto perchè un poliziotto ha capito che era una bomba a mano giocattolo di plastica che non avrebbe potuto esplodere. Allarme rientrato senza nemmeno i disagi ai residenti. che avrebbero dovuto essere evacuati nel caso ci fosse stato il sospetto di un ordigno vero.