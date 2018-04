Bombe americane, inglesi e francesi sulla Siria, Marco Bosi: "Siamo ad un passo dalla Terza Guerra Mondiale?"

Il vicesindaco del Comune di Parma Marco Bosi commenta su Facebook i bombardamenti di questa notte, effettuati da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, contro la Siria. L'esponente della giunta Pizzarotti ha pubblicato il video del Primo Ministro del Regno Unito Theresa May con queste parole: "Dichiarazione di guerra del Primo Ministro del Regno Unito che, insieme a Francia e Stati Uniti, porterà le sue forze armate in Siria, attaccando, di fatto, la Russia. Italia e Germania più prudenti al momento, difficile prevedere per quanto. Siamo ad un passo dalla terza guerra mondiale? Il terreno di battaglia resterà solo la Siria? Era possibile non intervenire? Domande a cui è difficile dare una risposta, ma credo non si possa restare indifferenti".