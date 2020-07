Borgotaro, la Commissaria straordinaria dell’Azienda Usl di Parma: “Enorme tragedia che ci deve spingere a un maggior impegno contro la violenza sulle donne”

“Quanto successo è un’enorme tragedia che ha colpito molto tutti gli operatori che lavorano dell’ospedale Santa Maria di Borgotaro, una comunità professionale di cui faceva parte da qualche mese anche l’infermiera vittima del marito – commenta la Commissaria straordinaria dell’Azienda Usl, Anna Maria Petrini - Era una professionista che si è impegnata con grande generosità e competenza, come tutti i colleghi, nella fase più critica dell’emergenza sanitaria. E continuava a farlo anche in queste settimane, dopo che l’ospedale ha cessato di essere destinato solo a pazienti Covid”.

“Oltre che una brava professionista – prosegue Petrini – la vittima era anche una donna e la sua tragica morte ci deve spingere con maggior impegno a proseguire le azioni già avviate, in collaborazione con Associazioni ed Enti locali, nel Tavolo di prevenzione e contrasto alla violenza di genere istituito dalla Conferenza territoriale socio-sanitaria, per contribuire insieme a far cessare ogni forma di violenza sulle donne”.