"Bossoli di arma da fuoco sul marciapiede di via San Leonardo"

"Sono stati trovati alcuni bossoli di arma da fuoco sul marciapiede tra via San Leonardo e via Venezia. Ci è giunta una segnalazione da alcuni residenti". Priamo Bocchi, coordinatore della sezione locale di Fratelli d'Italia lo scrive in una nota. "La crescente preoccupazione di residenti e commercianti di questo quartiere, ormai fuori controllo delle autorità e sempre più teatro di degrado, spaccio e criminalità, impone una maggiore vigilanza ed un controllo più serrato. Non vorremmo che gli episodi di violenza crescessero ulteriormente in quantità e in livello di gravità". Se il ritrovamento fosse confermato sarebbe inquietante e la domanda da farsi sarebbe: Chi ha utilizzato un'arma in quartiere e in quale occasione?