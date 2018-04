Botte e insulti alla compagna davanti alla figlioletta: 57enne condannato

Botte, insulti e violenze continue contro la compagna, di vent'anni più giovane di lui. Un uomo di 57 anni è stato condannato ad un anno e quattro mesi per maltrattamenti per gli episodi, che si sono verificati nel corso di ben nove anni e che la donna, dopo anni, si è decisa a raccontare ai carabinieri di Parma. Il quadro che esce dal racconto della ragazza è inquietante: gelosia, violenze psicologiche e fisiche, tanto che in alcune occasioni è stata anche trasportata al Pronto Soccorso. I soprusi avvenivano anche davanti alla figlioletta, che era costretta ad assistere alla scene violente. Dopo anni la compagna ha deciso di sporgere denuncia contro di lui: da quel momento sono partite le indagini. poi l'arresto e ieri la sentenza del Tribunale di Parma.