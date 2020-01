Botteghino, raccoglie un petardo e lo fa scoppiare: 34enne perde una mano

Ha raccolto un petardo, ieri, mercoledì 1° gennaio, che si trovava a terra in zona Botteghino, in via Traversetolo e lo ha fatto scoppiare. Il 2020 è iniziato tragicamente per un 34enne di origine moldava che, dopo aver visto il petardo, ha deciso di provare a riutilizzarlo. L'esplosione è stata molto forte: il giovane è stato colpito pesantemente alla mano e al volto. Ricoverato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni di salute. In seguito allo scoppio del petardo ha perso una mano.

Aggiornamenti a breve