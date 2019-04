Bullismo, estorsione e rapine: 22enne arrestato dai carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri di Parma un 22enne originario della Costa d'Avorio, G.B.D.L.J., condannato per numerosi furti, rapine aggravate e reati contro i pubblici ufficiali, che si trovava all'interno della Rems di Mezzani. Il giovane, che quando era minorenne si era reso reso responsabile di una serie di reati, tra cui estorsione, furto con strappo oltre che di atti di bullismo, andrà in carcere per scontare un anno e 2 mesi di reclusione. Dopo aver trascorso alcuni mesi all'interno del carcere di Modena non aveva cambiato il suo comportamento: la Procura ha disposto anche il pagamento di una multa di 400 euro.