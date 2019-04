Ragazzina autistica di 11 anni presa di mira dai bulli: la madre denuncia genitori e insegnanti

Ha 11 anni ed è una bambina autistica. Frequenta una scuola media del territorio. Dopo mesi di umiliazioni e prese in giro da parte di alcuni compagni di classe la madre ha deciso di presentare denuncia contro i genitori di nove ragazzi, tutti al di sotto dei 14 anni e quindi non imputabili, tre insegnanti e la preside della scuola. Sua figlia sarebbe stata presa di mira per le sue particolarità: gli altri alunni si sarebbero anche scambiati una sua foto su WhatsApp con commenti offensivi e denigratori. L'avvocato Aniello Schettino, come riporta la Gazzetta, sta seguendo la famiglia che vuole far venire a galla la verità e far il modo che le responsabilità vengano accertate: l'immagine della ragazzina mentre fa una smorfia sarebbe girata sui cellulari di molti ragazzi e ragazze accompagnata da insulti sul suo aspetto fisico, sul suo isolamento rispetto agli altri ragazzi.