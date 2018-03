Maltempo, arriva il Burian bis: da lunedì 19 marzo torna la neve in città

Tornerà la neve anche in pianura e nelle città dell'Emilia-Romagna. E' questo lo scenario delle previsioni del metereologi per la fine di questa settimana e l'inizio della prossima: secondo alcuni modelli infatti tra domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 marzo la neve potrebbe tornare a cadere, copiosa, nelle nostre città, oltre che in Appenninno. E' quello che è stato chiamato Burian Bis: il vento russo siberiano tornerà nel nostro territorio e anche per la formazioni di una profonda bassa pressione tra la Corsica e la Toscana, come riportato da IlMeteo.it, tornerà la neve. Al Nord, oltre all'Emilia-Romagna, le nevicate dovrebbero interessare anche Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte e Trentino Alto Adige. Per la nostra città sabato 17 e domenica 18 marzo dovrebbero essere giornate di pioggia mentre da lunedì 19 dovrebbe arrivare la neve. neve