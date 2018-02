Emergenza Burian: il Prefetto vieta il transito dei mezzi pesanti

È il provvedimento più significativo di quelli presi in questi giorni che precedono l'arrivo di Burian, il vento russo siberiano che farà scendere in picchiata le temperature e al quale si accompagneranno precipitazioni nevose intense, anche nelle città dell'Emilia-Romagna. Il Prefetto di Parma infatti ha disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, quelli superiori a 7,5 tonnellate per l'autostrada A1 e per la via Emilia. Lo stesso provvedimento è stato preso dai Prefetti di alcune città della Regione.