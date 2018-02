Burian alle porte: prima il gelo, poi big snow in Emilia-Romagna

Ormai Burian è alle porte: il gelido vento russo siberiano che arriverà in Italia e al Centro Nord nella giornata di domani, domenica 25 febbraio, sarà accompagnato da fronti perturbati. Secondo le previsioni di Ilmeteo.it le temperature scenderanno, da domenica e per circa quattro giorni, anche sotto i - 10 gradi: ci saranno gelate e neve abbonandante anche in pianura, in particolare in Emilia-Romagna sarà particolarmente intensa. Nelle prossime ore il Burian arriverà anche a Parma: sono state già prese alcune contromisure per contrastare il rischio gelo, è stata annunciata la probabile chiusura dei cimiteri mentre i consigli per proteggere i contatori sono sempre validi.