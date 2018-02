Gelo su Parma e provincia: il termometro scende fino a - 12

Dalla serata di ieri, domenica 25 febbraio le tempeature sono scese in picchiata anche nel parmense, come previsto dalle allerte dei giorni scorsi. E' arrivato Burian, il vento gelido russo siberiano che si è abbattuto sull'Italia a partire da ieri e che farà sentire i suoi effetti per gran parte della settimana. Mentre Roma è il tilt per le nevicate abbandonanti al Nord si gela: a Parma e provincia stanotte le temperature hanno raggiunto il picco negativo di meno dieci mentre nei prossimi giorni, tra martedì 27 e giovedì 1° marzo, toccheranno anche i meno tredici. Sul territorio sono già state prese le contromisure per far fronte alla presenza di ghiaccio: è attivo infatti un piano di intervento per gli eventuali danni agli impianti elettrici, oltre alle solite raccomandazioni relative alla protezione dei contatori domestici. Per ora non sono stati segnalati problemi alla viabiltà e alla circolazione stradale