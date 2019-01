Busseto, falsi tecnici truffano e derubano un'80enne: rubati gioielli e monili d'oro

Si sono presentati davanti alla sua abitazione fingendosi tecnici di una ditta di distribuzione dell'acqua e sono riusciti ad entrare, portando poi a termine una truffa. La vittima dell'ennesimo raggiro è un'anziana di 80 anni che vive da sola: i malviventi, approfittando delle condizioni della donna, hanno inventato una scusa per entrare in casa e ci sono riusciti. I due hanno parlato di un guasto alle tubature, ovviamente finto: dopo essere entrati in casa sono riusciti anche a farsi consegnare i gioielli e i monili d'oro dalla donna. A quel punto sono scappati a tutta velocità a bordo di un'auto. L'80enne si è rivolta ai carabinieri di Busseto che ora stanno cercando i malviventi: le indagini per cercare di identificarli sono in corso.