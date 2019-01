Busseto, non serve da bere ad un giovane già ubriaco: barista minacciato con un coltello

Attimi di paura domenica sera all'interno di un bar di via Roma a Busseto. Un cliente di 31 anni, residente in paese e originario dell'Ecuador, che aveva alzato troppo il gomito, è entrato all'interno del locale per chiedere da bere. Era visibilmente ubriaco e quindi il barista ha deciso di negargli la consumazione alcolica, che sarebbe stata l'ennesima. A quel punto la reazione del giovane non è stata moderata: ha preso un coltello di ceramica che aveva in tasca e ha minacciato il lavoratore, chiedendo di essere servito nonostante fosse ubriaco. In quel momento il barista è riuscito a disarmarlo e l'uomo si è allontanato. Poco dopo è tornato al bar: era andato a casa a prendere altri tre coltelli. Con uno di questi, con una lama più insidiosa di quello di prima, ha nuovamente minacciato il barista che, a quel punto, ha chiamato i carabinieri. I militari di Fontanellato e di Busseto sono giunti sul posto in pochi minuti: dopo aver fermato ed identificato il giovane lo hanno denunciato per minacce e porto abusivo di arma impropria. Il 31enne si è sentito male a causa dell'alcol ed è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che l'ha trasportato all'Ospedale Di Vaio.