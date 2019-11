C'è un'altra Parma sotto terra

Una visita suggestiva e molto interessante quella guidata dall'archeologo Francesco Garbasi, ArcheoVea Impresa Culturale, che ha accompagnato il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore Tiziana Benassi e i tecnici alla scoperta dei sotterranei del Palazzo Municipale e della Galleria che corre al di sotto di Via Farini. Un viaggio nel tempo, un percorso tra arcate medievali, acquedotto farnesiano (iniziato da Ottavio Farnese nel 1570) fino all'età contemporanea, dove è iniziata la costruzione della galleria ottocentesca. La visita è stata l'occasione per realizzare il video visibile sui canali del Comune di Parma e per una valutazione, da parte dei tecnici preposti in merito a possibili aperture al pubblico, per visite a questi spazi ricchi di fascino e di storia.