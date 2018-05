Trovate feci umane sulle panchine del parco Martini. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi da parte di alcuni frequentatori dell'area verde, che non si stupiscono dell'episodio, visto che in passato si sono già verificate azioni di questo tipo. I residenti, che passano al parco alcune ore della propria giornata, protestano e si dicono stanchi del degrado presente all'interno del parco. "Non è la prima volta che troviamo feci umane sulle panchine del parco: siamo amareggiati ed arrabbiati per comportamenti che si continuano a ripetere. Già qualche mese fa era successa la stessa cosa: abbiamo anche avvertito la Polizia Municipale dell'episodio. Siamo esasperati".