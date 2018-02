Giallo a Corcagnano: trovato il cadavere di un uomo con la testa spaccata

Giallo a Corcagnano. Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato ritrovato ieri all'interno di un cantiere edile: il corpo si trovava all'interno dell'area dei lavori per una casa in ristrutturazione in strada Cava. Sono stati alcuni abitanti ad avvertire le forze dell'ordine che si sono recate immediatamente sul posto: i poliziotti della Squadra Mobile, quelli delle Volanti e quelli della Scientifica hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire l'episodio. Per ora le indagini sono in corso e tutte le piste sono aperte. Secondo le prime Informazioni l'uomo aveva la testa spaccata. Sul posto anche il Magistrato di turno per effettuare le prime indagini e gli approfondimenti.

Seguiranno aggiornamenti